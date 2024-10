Le vecchie foto di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori riprendono la vita attraverso un restauro digitale. L'autore dell'elaborazione è il musicista Gregorj Cocco , 52enne originario di Cagliari , residente ad Amsterdam.

" Sono uno di quei bambini nati a inizio anni '70 - racconta il compositore al Corriere della Sera - che rimasero impressionati dalla storia di Emanuela. Fino a un mese fa ricordavo la vicenda a grandi linee, come tanti, ma poi sono incappato in una intervista a Pietro, quel signore dai capelli bianchi, il fratello, e nel sentirlo ho pensato quanto poteva aver patito quell'uomo... Allora mi sono informato meglio, ho cercato in Rete, visto le foto sbiadite senza più neanche la loro scala di grigi, e mi son detto: mi voglio dedicare a loro, a Emanuela e all'altra ragazza, Mirella. Il mio vuole essere un regalo, nulla di più ...".

Gregorj ripristina " da vecchia foto in Bianco e Nero " e per farlo si è avvalso anche di studi di anatomia e psicologia del viso, riuscendo così a ridare vigore alle immagini ormai diventate delle icone, come quella di Emanuela con il flauto e con la fascetta .

Il musicista si è impegnato poi anche con gli identikit di alcuni personaggi entrati nelle inchieste giudiziarie come presunti rapitori o fidanzatori del duplice sequestro e forse i risultati del suo lavoro potranno rendere riconoscibili coloro che pedinarono Emanuela e la contattarono davanti al Senato, che si appostarono davanti alla scuola di musica o davanti al bar di Mirella.