Ha travolto con la sua auto un gregge di pecore, uccidendone una quindicina.

E’ successo nella serata di ieri sulla strada Nuoro - Macomer, all’altezza del bivio per Silanus, quando un giovane di Ittiri, O.S., di 33 anni, a bordo della sua Volkswagen, ha travolto un gregge di pecore, di un allevatore di Silanus, A.M., 49enne, che stavano in quel momento attraversando la strada.

Salvo per miracolo il conducente.

Immagine di repertorio