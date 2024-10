Gli animali che fuoriescono dai pascoli vagando senza controllo per le strade dell’isola rappresentano sempre più un problema per gli automobilisti che spesso, sorpresi dall’imprevista presenza, non riescono a evitarli uccidendoli e, nei casi più gravi, perdendo la vita loro stessi.

L’ultima strage di pecore si è consumata proprio stasera lungo la Strada Provinciale 10, il famoso scorrimento veloce del Goceano, dove a poca distanza dal bivio per Bono un automobilista ha centrato in pieno un gregge di circa trenta capi. Nell’incidente sono rimaste coinvolte anche altre due macchine e molte delle pecore investite dai mezzi sono morte. I carabinieri sono intervenuti sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente e risalire al proprietario degli animali.