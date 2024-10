Primo lunedì di Green pass obbligatorio. E solo qualche piccolo disagio nei trasporti in Sardegna, soprattutto sui bus. Nessun pullman dell'azienda trasporti extraurbani della Regione (Arst)

fermo a Sassari, Oristano, Guspini, Iglesias.

A Cagliari tredici corse soppresse causa del personale che non è entrato a lavoro perché privo di green pass, a Nuoro 1, a Lanusei 4. Per i viaggiatori dell'azienda trasporti del Cagliaritano, il Ctm, "disagi minimi". Per quanto riguarda i porti il vero banco di prova è stato venerdì.

Ma i lavoratori sono quasi tutti vaccinati. Tutto regolare anche alla raffineria petrolchimica della Saras, una della più grandi aziende della Sardegna. Nessuno è rimasto fuori su 1.300 dipendenti alla verifica del green pass obbligatorio.

Solo una ventina, nei giorni scorsi, i tamponi effettuati nella postazione temporanea vicino al piazzale antistante la raffineria Sarlux.