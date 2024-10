Tavoli di confronti e di discussioni caratterizzeranno il “Green Party”, in programma venerdì 13 luglio, dalle 11.00 alle 20.00, al Centro Poliss di via Baldedda 15. L’iniziativa, promossa dal Settore Politiche Coesione Sociale e Pari opportunità del Comune di Sassari, è inserita all’interno del progetto Agorà.

L’evento è stato organizzato dalla Cooperativa sociale “Ecotoni Onlus” che già dal mese di marzo, ha curato il progetto di orientamento al lavoro “Poliss Park”, che ha visto coinvolti 20 ragazze e ragazzi tra i 14 e i 29 anni in pratiche di giardinaggio, orticoltura e nell’utilizzo delle macchine agricole.

«Il confronto sul futuro del quartiere, sulla fruibilità degli spazi esistenti e sulla riqualificazione di alcune aree è il vero obiettivo di questa giornata – ha spiegato l'Assessora alle Politiche sociali, pari opportunità e partecipazione democratica Monica Spanedda –. Le attività di formazione e di aggregazione culturale messe in campo con il progetto Agorà trovano in questa iniziativa il loro compimento».

L’esito dei tavoli andrà a confluire in progetti di valorizzazione del Centro Poliss e in proposte di fruizione degli spazi verdi. Inoltre, si avrà l’opportunità di conoscere la struttura e dialogare con organizzatori e partecipanti al progetto Poliss Park. Per informazioni e la prenotazione del pranzo è possibile inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo info@ecotonicoop.it.