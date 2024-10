A casa, in relax, l’ambiente migliore per godersi l’affetto della famiglia: la foto pubblicata da Nicola Riva, è dedicata a tantissime persone che hanno omaggiato il grande Gigi Riva per i suoi 76 anni compiuti ieri, sabato 7 novembre, giornata in cui anche il Cagliari ha regalato 2 goal contro la Samp portando la vittoria in casa: “Grazie a tutti”.

Il post, su fb, è bello così com’è, semplice, chiaro, conciso, col volto sorridente di Nicola, il fratello Mauro e il grande bomber, Gigi di cui non solo il popolo sardo ne va fiero ed orgoglioso.

(L’immagine è tratta da Fb)