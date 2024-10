Per chi non osserva l’ordinanza, ci sono multe da 25 e fino a 500 euro. Il sindaco di Quartu, Graziano Milia, è stato chiaro: “Niente botti”. E l’ordinanza, la numero 101 datata 29 dicembre 2020, parla chiaro e dispone in sintesi “il divieto di utilizzo di petardi o giochi pirici di qualsiasi genere in aree pubbliche e private" dalle 23 del 30 dicembre alle 24 del 6 gennaio 2021”.

Lo scopo è semplice, ovvero quello di “salvaguardare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana", oltre alla "tutela del benessere degli animali in città". Inoltre ai cittadini, proprietari di animali, è consigliato di non lasciarli soli o all'aperto, di non tenerli legati alla catena e non lasciarli sul balcone” proprio perché il forte rumore di eventuali botti potrebbe causare enormi traumi per le povere bestiole con conseguenze davvero drammatiche.