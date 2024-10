Graziano Mesina, ex primula rossa del banditismo sardo, ha disertato la prima udienza del processo con rito immediato che lo vede imputato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga.

Il dibattimento si è aperto questa mattina a Cagliari davanti alla seconda sezione del Tribunale penale, presieduta da Massimo Costantino Poddighe. Grazianeddu era stato arrestato il 10 giugno 2013 durante un blitz di Carabinieri e Polizia assieme ad altre 27 persone nell'ambito di un'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari su un presunto traffico di hascisc e marijuana.

Ma non solo: i filoni riguardano anche estorsioni, furti, rapine e progetti di sequestri di persona. Il Tribunale ha stabilito che Mesina dovrà esser tradotto in aula nella prossima udienza del 31 marzo, mentre l'avvocato Corrado Altea, anch'egli imputato, ha ottenuto di essere trasferito in aula senza le manette.