Intervento dei Vigili del Fuoco di Macomer per un grave incidente stradale sulla ss. 129, al km. 78 in prossimità del bivio di Bolotona. Sul posto ci sono anche le ambulanze del 118: il personale del 115 di pronto intervento ha operato con l’ausilio delle cesoie idrauliche per estrarre i feriti dalle lamiere accartocciate di una Twingo e di una Opel Corsa.

Muore un giovanissimo 21enne

La tragedia è avvenuta dopo l'area di servizio Eni, coinvolte 3 autovetture. A causa dello scontro un 21 enne di Bortigali, Diego Caggiari, (nipote del sindaco di Bortigali, Francesco Caggiari), nonostante i tentativi di rianimazione del personale del 118 e dell'elisoccorso di Nuoro, è morto mentre altre tre persone sono gravemente ferite e sono state trasportate per accertamenti e cure all'ospedale di Nuoro. Sul posto i Carabinieri delle stazioni di Bolotana, Orotelli, dell'Aliquota Radiomobile di Ottana e della Compagnia di Macomer. La ss. 129 è stata interdetta al traffico per le operazioni di soccorso e per i rilievi di legge. Per ora non si conoscono ulteriori dettagli.