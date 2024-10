C'è un piccolo lumicino di speranza per i due giovanissimi 16enni feriti gravemente dopo il terribile incidente di ieri mattina, sulla 554, in direzione Quartu. Il primo (viaggiava a bordo di una Panda) è in Rianimazione al Policlinico "Duilio Casula", sul bollettino medico i sanitari non si sbilanciano se non confermando le sue gravi condizioni, ma fortunatamente senza alcun peggioramento.

L'altro ragazzo, che era in auto con lui (ancora non è chiaro chi dei due guidasse), anch'egli 16enne, è al Brotzu sotto stretta osservazione, le sue condizioni pare siano meno preoccupanti.

In queste ore i rispettivi familiari, amici e conoscenti sono in apprensione: lacrime e dolore, ma anche preghiere con la speranza che per i due coetanei possano arrivare buone notizie.

Sul fronte degli accertamenti, invece, la Polizia Stradale di Cagliari sta esaminando con attenzione i filmati sia delle telecamere poste nelle vicinanze del semaforo e sia alcuni frame del circuito video interno del taxi coinvolto nell'incidente.

Parrebbe (per ora sono solo ipotesi) che a bordo della Panda ci fosse alla guida uno dei ragazzi ricoverati. Una prima dinamica dello scontro a catena dei mezzi distrutti pare sia da addebitare al passaggio dell'incrocio col semaforo rosso.

