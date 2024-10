Si aggravano col passare delle ore le condizioni di salute del cavalier Giuseppe Pinna, il 77enne aggredito in via Roma, a Sassari, da uno sbandato.

Nel tardo pomeriggio di giovedì 9 novembre, è stato colpito con due pugni in faccia che gli hanno fatto perdere i sensi e accompagnato in ospedale a bordo di un'ambulanza del 118. Le sue condizioni, che in un primo momento non destavano particolari preoccupazioni, si sono aggravate col passare delle ore quando l'uomo ha avvertito un forte mal di testa al quale sono seguiti degli attacchi di vomito.

Dalla tac è emerso un ematoma epidurale, pericoloso accumulo di sangue nel cervello. Il 77enne è stato così trasferito d'urgenza nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata.

La vittima del pestaggio è un personaggio noto in città. Nel 1979 si rese protagonista di un gesto eroico che gli valse poi il titolo di cavaliere. In via Cesare Battisti una forte esplosione causò l'incendio di alcune abitazioni, Pinna, allora 38enne, non esitò a lanciarsi fra le fiamme per salvare alcune delle persone rimaste intrappolate fra le macerie.