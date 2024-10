Grave lutto familiare per il vice presidente della Regione ed ex sindaco di Golfo Aranci Giuseppe Fasolino. È morto ieri, dopo una breve malattia, il padre Salvatore, 77 anni.

Figlio maggiore di 12, lavorava come pescatore, ma in passato aveva prestato servizio sulle navi delle Ferrovie dello Stato che facevano scalo nel porto di Golfo Aranci. Lascia la moglie, Carmen Columbano, e due figli, Giuseppe e Niccolò.

“In un certo qual modo eri il capostipite, essere il maggiore dei fratelli Fasolino ti dava questo compito e noi tutti lo abbiamo sempre riconosciuto - così lo ricorda Mario Mulas, attuale sindaco di Golfo Aranci e nipote dello scomparso - Eri la guida, l'esempio. Ci lasci in un giorno che doveva essere di festa perché uno come te esce di scena così. Ti devo tanto e ti sarò sempre riconoscente. Abbraccio forte Carmen e i miei cugini Giuseppe e Nicolò. Ciao zio Tore”. I funerali si sono svolti questo pomeriggio in paese nella chiesa di San Giuseppe.