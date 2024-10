In un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla SS 131 Dcn, vicino allo svincolo per Posada, sono rimaste ferite una donna e sua figlia di 11 anni, ricoverate in gravi condizioni nell'ospedale San Francesco di Nuoro.

Maria Rita Seoane, di 43 anni, di Siniscola e sua figlia di 11 anni, viaggiavano a bordo di una Fiat Panda quando la donna, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guard-rail e rimbalzando di nuovo sulla carreggiata. Immediato l'arrivo sul posto dell'ambulanza del 118 che ha trasportato la donna e la bambina nell'ospedale San Francesco dove sono state ricoverate con codice rosso.

Si tratta della moglie e della figlia dell'ex sindaco di Siniscola Lorenzo Pau. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri del distaccamento di Siniscola.