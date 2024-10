Ha perso il controllo del furgone e dopo una serie di carambole e ribaltamenti ha divelto 50 metri di guard-rail, finendo fuori strada. Grave incidente ieri sera lungo la statale 131 dcn Nuoro-Abbasanta, ferito gravemente un 60enne, ex comandante dei vigili del fuoco di Siniscola.

Il fatto, secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia stradale, è avvenuto poco prima delle 19.30, al chilometro 80,700, nel comune di Siniscola. Il Doblò condotto dal 60enne stava percorrendo la 131 in direzione Nuoro quando ha perso il controllo del veicolo e dopo una serie di sbandate è andato a schiantarsi contro il guard-rail.

Sul posto sono subito arrivati i medici del 118 e gli agenti della Stradale di Siniscola. Il ferito è stato trasportato con codice rosso in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.