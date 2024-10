Un grave incidente stradale, lungo la 131 dcn, ha visto coinvolte quattro ragazze dell'oristanese questa mattina attorno alle 8.

Le giovani viaggiavano a bordo di una Lancia Y quando, all'altezza di Siniscola, il mezzo si è ribaltato violentemente a seguito di un colpo di sonno dell'autista.

Stefania Dessì, 27enne di Arborea, ha riportato le ferite più gravi ed è stata trasportata in elicottero all'Ospedale San Francesco di Nuoro, ma non è in pericolo di vita. La strada è stata chiusa al traffico per quasi un'ora.