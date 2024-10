Grave incidente questa mattina sulla strada provinciale 4 a Villasor. Si sono scontrate frontalmente un'auto ed un furgone.

Tre i feriti, due anziani, trasportati dal personale del 118, con codice rosso, nell'ospedale Brotzu e al Santissima Trinità di Cagliari, ed un giovane che era alla guida del furgone, portato con codice giallo nell'ospedale Marino.

Le cause dell'incidente non sono ancora state accertate. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico e le auto deviate su altre vie per consentire il soccorso e la rimozione dei mezzi.