In Sardegna

Atterraggio su una nave per l'eliambulanza dell'Ares 118 per salvare una bimba di 2 anni con una grave crisi respiratoria. E' accaduto stamattina su un traghetto della Moby, diretto in Sardegna, che si trovava a circa 50 miglia dalla costa dopo essere partito da Civitavecchia.