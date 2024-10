Italia spaccata in due con piogge e grandine sulle regioni settentrionali e sole e caldo al sud. Lo annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it.

"In queste ore sta già piovendo su Lombardia e Triveneto - afferma - e nel corso della giornata le precipitazioni, spesso temporalesche, interesseranno anche il resto del nord e le regioni adriatiche centrali, soprattutto le Marche".

La fase clou della perturbazione transiterà nelle prime ore di venerdì: in Lombardia si potranno verificare dei nubifragi che si sposteranno, entro il pomeriggio, verso il Triveneto centro-settentrionale e l'Emilia occidentale.

Tempo più soleggiato e anche più caldo al sud e su molte zone del centro. La perturbazione sarà sospinta da intensi venti meridionali, di Libeccio sul reparto occidentale e di Scirocco su quello orientale e inoltre sarà alimentata da aria fredda polare che porterà ad un crollo delle temperature tanto che è prevista neve a quote fin verso i 1500-1600 metri nel reparto dolomitico e lombardo orientale.

I caldi venti meridionali faranno aumentare le temperature sul versante adriatico e al sud con picchi superiori ai 30°C in Sicilia e fino a 26-27°C lungo le coste adriatiche. Sabato è previsto un miglioramento generale ma già da domenica è atteso l'arrivo di un nuovo fronte nuvoloso carico di altri temporali.

Le previsioni di ARPAS Sardegna:

Previsioni per la serata di oggi, giovedì 30 maggio: cielo irregolarmente nuvoloso con maggiori addensamenti nelle zone interne. Venti deboli o localmente moderati da ovest nord-ovest, con rinforzi sino a forte sulle coste settentrionali della Gallura. Mari generalmente mossi, molto mossi i settori settentrionali.

Previsioni per venerdì 31 maggio: cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti più consistenti sui settori centro-meridionali associati a deboli precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, nelle zone interne durante le ore centrali. Temperature minime stazionarie, massime in lieve diminuzione, localmente sensibile sui settori nord-occidentali e centro-occidentali. Venti deboli o moderati da ovest nord-ovest, con rinforzi sino a forte sulle coste settentrionali. Mari molto mossi o localmente agitati sui settori occidentali e settentrionali, mossi altrove.

Previsioni per sabato 1° giugno: cielo irregolarmente nuvoloso e non si escludono isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, nelle zone interne. Temperature minime in lieve diminuzione, localmente sensibile sui settori nord-occidentali e centro-occidentali; massime localmente in lieve aumento. Venti deboli o localmente moderati da ovest nord-ovest, con rinforzi sino a forte sulle coste settentrionali della Gallura, in attenuazione dal pomeriggio. Mari molto mossi i settori occidentali, poco mossi altrove.

Tendenza per i giorni successivi: domenica si prevede cielo irregolarmente nuvoloso con probabili precipitazioni, mentre lunedì il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo. I venti soffieranno deboli occidentali con locali brezze domenica con possibili rinforzi nella giornata seguente. I mari saranno generalmente poco mossi o mossi.