Momenti di paura a Porto Torres, dove una violenta grandinata ha creato numerosi disagi questa mattina.

Chicchi di ghiaccio grandi come biglie si sono abbattuti su auto e persone con una violenza accentuata dal forte vento. Disagi per la viabilità e numerosi danni alla vegetazione, alle auto in transito e in sosta con danni ai parabrezza e alle carrozzerie.

Allagamenti si sono registrati in via Verdi e via Dell'Industria. La Polizia locale e i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Turreni per scantinati allagati e tombini fognari saltati.