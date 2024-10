Continuano le grandi serate al Manhattan Club di Nuoro.

Sabato prossimo, 3 dicembre, dalle ore 23:00, il locale di via Mughina, propone un’altra serata di musica e divertimento con il dj di Ovodda Francesco Cinelli e Gionatan Giannotti, prima ex corteggiatore e poi tronista della trasmissione di Maria de Filippi “Uomini e Donne”, in onda su Canale5.

L’ingresso al Manhattan è riservato ai soci Aics.