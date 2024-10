Squilli di trombe e rullo di tamburi. E via con le spettacolari discese che fino al tardo pomeriggio di ieri hanno tenuto col fiato sospeso un pubblico numerosissimo lungo la via Ungaretti. Acrobazie, grandi emozioni e tanti applausi per le Pariglie Thiesine, un appuntamento molto atteso che fino all’ultimo ha rischiato di essere rinviato a causa di un forte acquazzone arrivato nel pomeriggio.

Carichi di entusiasmo per il notevole numero di visitatori giunti da tutta la Sardegna e oltre, i protagonisti hanno cercato di dare il massimo nonostante il terreno fangoso appesantito dall’acqua. A segnare il ritmo delle corse le note degli sgargianti Tamburini di Oristano.

Non sono mancati i brividi e il batticuore, in particolare quando un cavaliere ha perso l’equilibrio in corsa durante una impegnativa figura acrobatica ed è stato afferrato al volo dal compagno in sella, aggrappandosi al collo del cavallo.

«Segno della grande professionalità dei protagonisti, che permette di operare in massima sicurezza e allo stesso tempo di offrire un grande spettacolo – ha commentato Angelo Masia, speaker della manifestazione e noto maestro di equitazione –. Gli atleti si allenano tutto l’anno proprio per garantire pariglie ai massimi livelli come quelle di Thiesi».

Non è mancata la presenza femminile, con amazzoni che si sono cimentate in figure funamboliche ancor più esuberanti dei colleghi uomini.

Sono state cinque discese al cardiopalma, una più strepitosa dell’altra per i gruppi provenienti da Thiesi, Ittiri, Bonnanaro, Bonorva, Alghero, Bolotana, Fonni, Ollastra, Oristano, Ollolai, Norbello, Omodeo, Orune e Abbasanta.

L’evento è stato una intensa due giorni dedicata interamente alla passione per il cavallo, la stessa che ha ispirato le opere più celebri del famoso pittore di origini tiesine, Aligi Sassu. E proprio nel museo a lui dedicato è stata inaugurata una mostra fotografica con immagini del mondo ippico in paese dagli anni Sessanta a oggi.

Sensazionale la ferratura a caldo realizzata nei giardini dell’Asilo San Michele, dove si è tenuta la Fiera artigianale che ha ospitato stand di prodotti tipici e articoli per cavalli e cavalieri. Sul piazzale, l’artista Pina Monne ha tenuto un laboratorio per bambini sulla lavorazione della creta, e un gruppo di giovani ha dato dimostrazione della lavorazione del formaggio con metodo tradizionale.

Infine idee interessanti sul connubio tra turismo e mondo equestre sono state espresse nel convegno tenuto nella Sala Sassu moderato dal giornalista Tonino Oppes, nel corso del quale sono intervenuti il sindaco Gianfranco Soletta, i consiglieri regionali Piermario Manca e Luigi Lotto, l’assessore comunale Gavina Tola, il presidente dell’Aste, Salvo Manca, il presidente dell’Associazione allevatori Anglo arabo sardo, Mario Cossu e il presidente provinciale Cai, Pietro Paolo Porqueddu.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Ippica Tiesina grazie al finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna (legge regionale 7/55) con la collaborazione del Comune di Thiesi, della Pro loco e della Fondazione Sassu.