Il vino è da sempre l’espressione di un patrimonio ricco di storia, cultura e tradizione. Nell’antica Grecia le opere di Omero ed Esopo lo esaltavano e i poeti, gli storici e gli artisti ne elogiavano le virtù benefiche e il potere inebriante.

“Sa’Innenna”, organizzata a Sorgono in occasione dell’autunno in Barbagia, ha avuto lo stesso potere evocativo richiamando nel cuore del Mandrolisai un folto numero di visitatori che hanno apprezzato l’iniziativa e tutte le manifestazioni collaterali.

<<Siamo più che soddisfatti>> dice il sindaco Giovanni Arru. <<La tappa sorgonese è andata oltre ogni aspettativa da tutti i punti di vista. Migliaia di persone lo scorso fine settimana hanno letteralmente invaso il nostro paese per vivere un evento che anno dopo anno cresce e offre numerose attrattive>>.

In località Biru’e Concas, nei pressi dell’abitato, è stato scoperto uno tra i più suggestivi e rilevanti allineamenti di menhir del Mediterraneo. <<I siti archeologici che si trovano nel nostro territorio - spiega il sindaco Arru - hanno registrato, in termini di visite, un successo davvero straordinario così come è stata molto apprezzata la terza edizione del salone regionale dei vini sardi Wine and Sardinia>>.

La manifestazione, legata alla vendemmia, è giunta alla sua XIII edizione conservando gli aspetti peculiari evidenziati dallo slogan promozionale che l’accompagna: “Sa’Innenna: nel vino è l’arte, la storia, la festa”.

Alla fine della vendemmia “su juo”, ovvero la coppia di buoi, ha guidato il carro colmo d’uva dalla vigna fino a “pratz’e cresia”, in piazza della Vittoria, dove hanno avuto inizio le prime fasi finalizzate alla produzione del vino come la pigiatura, la svinatura e la torchiatura del mosto.

Il salone regionale dei vini sardi ha bissato il successo degli anni precedenti consolidandosi come punto di riferimento per appassionati, buyers, produttori e tecnici che tra sabato e domenica si sono confrontati sulle prospettive del settore vitivinicolo regionale.

Nel corso della manifestazione Wine and Sardinia si è tenuto anche un convegno dedicato alle filiere e alla comunicazione del vino come prodotto commerciale e identitario. Le potenzialità del Mandrolisai, secondo quanto emerso dall’incontro, possono trasformarsi in reali opportunità di sviluppo.