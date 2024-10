“Abbiamo bisogno della vostra collaborazione…aprite scatole e scatoloni e rispolverate maschere, parrucche e stracci. Portate allegria ed entusiasmo, coinvolgete vicini, parenti e amici per risvegliare questo carnevale”.

Con questo messaggio un gruppo di giovani di Mamoiada ha presentato l’evento “Life is a Carnivale” andato in scena sabato scorso in piazza Santa Croce.

La comunità ha risposto alla chiamata con grande calore e partecipazione e in tantissimi hanno affollato la piazza con un unico obiettivo: trascorrere una serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Una festa che ha visto tutti protagonisti e che è diventata un’occasione di forte coinvolgimento collettivo.

Il ricco programma è iniziato nel pomeriggio con musica, balli e lo spettacolo “Circovagando” di Christian De Logu che ha messo in scena numeri di equilibrismo e giochi di prestigio sotto gli occhi attenti e felici dei tanti bambini presenti.

La serata è poi proseguita con l’esibizione prima di due piccoli talenti di Mamoiada, Alice Ladu e Giovanni Gungui, che con la loro fisarmonica hanno dettato il ritmo dei balli della piazza e poi il tenore “Su ussertu de Sa Pratha Manna” composto da Claudio Canu, Alessio Piu, Giovanni Gungui e Salvatore Dessolis, ragazzi di 15 e 16 anni.

Alle 21 è stato proiettato un video con i carnevali mamoiadini dagli anni 50 sino a oggi. Dalle immagini si è potuto vedere come in passato la piazza fosse sempre gremita. Soltanto negli ultimi anni, l’antico coinvolgimento nelle manifestazioni di carnevale da parte della comunità è venuto ad affievolirsi. Con questo video gli organizzatori, il cui capofila e anche ideatore di tutta la manifestazione è stato Sergio Canu, hanno voluto lanciare un messaggio chiaro: continuare a essere uniti, ad animare il paese, a riprendere l’entusiasmo di una volta per tenere in vita una delle tradizioni più belle di Mamoiada, quelle del carnevale, appunto.

“Il video ha suscitato emozione e nostalgia – ha detto felice Sergio Canu -. Siamo contenti che la gente abbia recepito il messaggio di noi giovani, sia rimasta coinvolta e si sia divertita. L’obiettivo era anche quello di stimolare proprio le persone nel partecipare agli eventi, dai più piccoli ai più grandi”.

La serata è poi continuata con l’esibizione di artisti locali con sketch comici e imitazioni e dei bambini con canti e balli.

Si è poi vissuto un altro momento molto bello di unione: un grande ballo tondo attorno alla piazza, così come si faceva un tempo. Una parte delle offerte raccolte durante la manifestazione andranno in beneficenza ad alcune associazioni di Mamoiada.

“Voglio ringraziare – conclude Sergio - tutta la comunità, tutti coloro che si sono esibiti e collaborato. Un grazie particolare al sindaco Luciano Barone, a Cinzia Gungui e Diana Ballore per il bar, a Barbara Tramaloni, Giulia Canu, Laura Gungui, Michela Gungui, Alice Medde, Alessandro Cosseddu, Roberta Cadinu, Giovanni Gungui, Margherita Frau, Cinzia Noè, Valentina Canneddu, Martina Gungui, Vanessa Bandinu e Manuela Gungui”.