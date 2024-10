Una folla di bagnanti aspettava gli sposi e la grande sorpresa è stata vedere la spiaggia di Nora invasa da ben sedici coppie in abito nuziale. L’evento “Pula va a nozze” si è svolto ieri sera in riva al mare e la città è stata allestita appositamente “a nozze”.

Organizzato per promuovere Pula come destinazione del wedding in tutto il mondo, ha dimostrato già sulla spiaggia e poi in piazza del Popolo l’interesse dei tanti turisti, che si trovano qui in villeggiatura, che entusiasti non hanno voluto perdere neanche un momento di ciò che succedeva sul set. Una azione di marketing non convenzionale, applicata per la prima volta in Sardegna al tema della location per matrimoni, che da oggi viaggerà in tutto il mondo attraverso i materiali promozionali del Comune di Pula, ma soprattutto attraverso il web e i social attraverso cui la location Pula si spera arrivi dappertutto.

Neanche le nuvole e il vento che hanno caratterizzato la serata, hanno potuto rovinare l’atmosfera magica del set video-fotografico allestito in riva al mare. Fiori, candele, carrozza, buffet, paggetti testimoni e ospiti, ma soprattutto lo uno scenario unico tra l’azzurro del mare e lo sfondo della torre del Coltellazzo. L’emozione era quella delle vere cerimonie, ma anche quella del set cinematografico che per tutta la sera, fino al tramonto, ha visto almeno una decina di fotografi, professionisti e non, scattare meravigliose foto che stanno già facendo il giro del web attraverso i social.

Un evento riuscito quindi, una conferma per il sindaco di Pula Carla Medau e l’assessore al Turismo Annalisa Capobianco che con entusiasmo hanno deciso di affidarsi all’innovazione, credendo fortemente in questo nuovo modello di comunicazione per raggiungere una nicchia di mercato, che Pula ambisce a catturare in maniera continuativa durante tutto l’anno, o almeno in tutta la bella stagione che qui va almeno da aprile a novembre.

“Un vera opportunità per il comune di Pula – ha affermato il sindaco Medau – che in questa occasione ha visto coinvolti gli operatori del territorio che possono offrire i servizi per gli sposi che arriveranno qui a celebrare le proprie nozze, estetiste, parrucchieri, fioristi, ristorazione e hotel. E anche due coppie della zona che volentieri si sono prestate per promuovere una nuova opportunità di turismo.” Ed è proprio per questo che anche lei, in abito rosso, è stata sul set per “celebrare” l’evento con fascia da sindaco davanti alle coppie di sposi. Perché il marketing non convenzionale è questo, raccontare la realtà esaltandone le caratteristiche uniche.

E guardare la spiaggia di Nora invasa dagli sposi è stata una azione di sicuro effetto che rimarrà nel tempo. “Pula ha già un forte interesse dal punto di vista turistico – ha affermato senza nascondere l’emozione l’assessore Capobianco – oggi stiamo aprendo le porte a una nuova opportunità di sviluppo per il territorio a vantaggio soprattutto degli operatori della zona che potranno offrire i propri servizi a un bacino più ampio dato un turismo di nicchia”.

E quando le luci della sera hanno messo il ciak finale sulla spiaggia, gli “sposi” hanno compiuto un’altra “invasione” in piazza del Popolo gremita di gente, come è stato per tutta l’estate, e hanno incantato ed emozionato con un flash mob romantico.

Ora Pula inizia il suo “viaggio di nozze” alla ricerca di promessi sposi in tutto il mondo. Di sicuro le foto e i video raccolti durante la serata saranno un’ottima “partecipazione di nozze” per