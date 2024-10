È stato un grande successo Rosso Malpelo, il nuovo spettacolo della compagnia La Botte e il Cilindro, inserita all’interno della rassegna “Famiglie a teatro”.

Scritto e diretto da Daniela Cossiga e Antonella Masala, questa nuova produzione è una rilettura del testo di Giovanni Verga diventando storia nuova, mantiene la ruvidità dei temi e del linguaggio e la linearità narrativa originale per raccontare al pubblico un dramma contemporaneo.

Rosso Malpelo vittima del bullismo, umiliato e preso in giro per il colore dei suoi capelli deriso dai compagni di scuola da vittima si trasforma in carnefice, sceglie la via sbagliata perché il dolore lo trasforma. Orfano, povero, sfruttato, costretto a lavorare in miniera, derubato della sua infanzia, Malpelo è schiavo come tanti bambini senza diritti del passato, come tanti bambini di oggi, ovunque nel mondo.

La vicenda è ambientata in una miniera abbandonata luogo misterioso e affascinante che due ragazzini decidono di esplorare. Uno spettacolo impreziosito dalla presenza sul palco di due giovanissimi attori: Bloomy Brandon e Cosma Cossiga che da diversi anni frequentano la scuola di teatro condotta da Cossiga e Masala.

Immersi profondamente nel gioco del teatro Bloomy Brandon e Cosma Cossiga interpretano con sicurezza la loro parte e regalano emozioni e commozione al pubblico soprattutto nel finale.

Il tutto in una cornice scarna incorniciata da vecchie pale, corde e mulinelli prosegue la vicenda di un bambino e un adolescente di oggi mentre in sottofondo parte il brano “Canto d'amore di ruspe e sassi” di Officine Schwarz.

Lo spettacolo, realizzato in collaborazione con la sezione di Amnesty international di Sassari, è servito anche per denunciare come i diritti dei bambini e dei più deboli siano calpestati ogni giorno, anche oggi.