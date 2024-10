Si è chiusa con successo la prima fase del progetto Tonara Experience che ha fatto tappa a Tonara dal 10 al 12 novembre e alla quale hanno partecipato oltre mille alunni sardi delle scuole elementari e medie della Barbagia e del Mandrolisai (Desulo, Ovodda, Teti, Tiana, Tonara, Orgosolo, Mamoiada, Olzai, Austis, Ollolai).

La manifestazione nasce dalla collaborazione tra il Giffoni Exeperience, Giffoni Media Service, il Consorzio Bim Taloro, l'Impresa Sociale Nuovi Scenari, il Comune di Tonara e l’ENEL.

Dopo la proiezione delle migliori opere cinematografiche del Giffoni Film Festival, gli studenti sono stati i protagonisti di interessanti dibattiti sul cinema e hanno avuto l’opportunità di assistere a vere e proprie master lesson sul cinema, i nuovi linguaggi digitali, l’evoluzione della tecnologia. I ragazzi sono rimasti affascinati soprattutto dai laboratori dal tema “dall'animazione cinematografica ai videogames" realizzati in collaborazione con Mangatar e Innovation Hub.

“Si è trattato – spiega Enrico Rossomando, Co-Founder e CTO Mangatar – di due giornate molto interessanti. I ragazzi hanno apprezzato molto la nuova Master Class che ha ripercorso i momenti salienti che hanno accompagnato l'animazione dai primi esperimenti dell’Ottocento ai giorni nostri. Abbiamo mostrato agli studenti le tecniche e i principi fondamentali e come queste si applicano al mondo dei videogiochi. Abbiamo, inoltre, fatto vedere l'alternativa a queste tecniche con l'avvento dei computer mostrando e spiegando, attraverso dei video, come vengono realizzate animazioni ed effetti speciali, fino ad arrivare ad un esempio pratico, ovvero Asgard Rift, ultimo titolo di casa Mangatar”.

Nel corso della giornata conclusiva è stato annunciato che dal 14 al 17 aprile 2016 si svilupperà la seconda fase di questa terza edizione, con le giornate del cinema e una serata di gala alla quale parteciperà un ospite di eccezione. Questo primo step ha rappresentato anche l’occasione per delineare quelle che saranno le attività per il prossimo biennio. Tante le novità: concorsi, produzioni cinematografiche, laboratori e l'istituzione di un polo permanete per la fruizione del cinema per ragazzi.

Grande la soddisfazione espressa da tutti gli organizzatori presenti alla manifestazione.

“Sono piacevolmente colpita – rimarca il sindaco di Tonara, Flavia Giovanna Loche - dalla grande partecipazione di studenti, docenti e famiglie alle varie attività proposte. La continuità di tali iniziative culturali è una priorità per la nostra amministrazione che ci permetterà di valorizzare sempre più le nostre strutture, coinvolgendo nell'organizzazione e nella gestione i giovani del territorio. Il progetto Giffoni Experience ha fortificato il connubio del Comune con il BIM Taloro. Grazie a questa fattiva collaborazione siamo riusciti a realizzare un grande evento. Il BIM – aggiunge il primo cittadino - ha scommesso e investito sul territorio di Tonara e nelle sue strutture. Grazie alla sensibilità dimostrata dal BIM, il paese può vantare il ruolo cardine di promotore ed essere, in futuro, punto di riferimento e di sviluppo per tutte le attività inerenti le politiche giovanili”.

Secondo il Presidente Bim Taloro, Giovanna Busia: “Questa edizione è un'ulteriore tappa per l'attivazione permanente di quello che sarà un fondamentale polo regionale culturale per i giovani. E’ chiaro che il nostro auspicio è quello di ricevere, nel prossimo futuro, una maggiore attenzione delle istituzioni regionali. L'ingresso di finanziatori privati come ENEL, che hanno creduto nel valore aggiunto di tali attività per il territorio, è stato un elemento di grande importanza che ci ha permesso di crescere e di gettare le basi per un progetto più duraturo e concreto&rdqu