Ci rappresentano e definiscono lo stile del giorno più importante della nostra vita: sono i fiori, di cui non si può fare a meno e la cui scelta è importantissima, così come è fondamentale affidarsi a persone del settore altamente competenti.

Vanno in questa direzione i corsi organizzati da IFloral, International Floral Service, volti ad apprendere il mestiere del fiorista, a migliorare la conoscenza del prodotto, a sviluppare le tecniche e la manualità funzionali alla migliore realizzazione delle composizioni floreali e a implementare le modalità di gestione della propria attività commerciale.

Sono questi gli obiettivi che IFLORAL si propone di far raggiungere ai suoi allievi nelle oltre 150 attività di formazione programmate ogni anno e rivolti ai neofiti come ai più esperti attraverso corsi di base e specialistici, attraverso docenti nazionali e stranieri, ma sempre tenendo presente un’unica meta da perseguire: l’eccellenza.

Semplice, dunque, immaginare che anche i corsi tenuti questa settimana, dal 14 al 16 novembre, a Decimomannu e ad Assemini, hanno registrato un grande successo di partecipanti, proprio grazie alla grande competenza ed esperienza dei docenti.

I corsi nei due centri della provincia di Cagliari, dal titolo “Cinderella Dream” , sono stati tenuti da Giuseppe Tessitore e si sono svolti da Manis & Vincis e nel ristorante Sa Ruina.

Grande la soddisfazione di coloro che non hanno voluto perdere l’occasione per migliorarsi, imparare o raffinare l’arte delle composizioni floreali, così come apprendere nuovi saperi e l'abilità nel soddisfazione i propri clienti.