Gli appassionati sono arrivati a centinaia da tutta la Sardegna con le loro luccicanti autovetture. Il 1° Raduno Amici Fiat 500 svoltosi a Sorgono domenica 30 agosto è stato un vero successo.

La manifestazione, organizzata dal presidente pro tempore dell'Associazione, Franco Putzu, ha visto la partecipazione di tantissimi appassionati di autovetture e moto d’epoca.

"Questo è il momento di far conoscere ancora meglio le potenzialità di questo territorio" ha detto Putzu "le nostre dolci colline modellate dall’intervento dell’uomo rappresentano un paesaggio invidiabile per il suo fascino e per il rispetto dell’ambiente che qui è stato sempre preservato e protetto. Abbiamo trovato un’unanimità di consensi tra i partecipanti e questo ci rende molto orgogliosi. Ho visti i partecipanti molto soddisfatti, il percorso ideato attraverso le colline del Mandrolisai è stato arricchito da spunti tecnici interessantissimi e scorci paesaggistici molto belli. La professionalità con cui è stata organizzata l'intera giornata ci ha emozionati e questo ci dà la spinta per crescere ancora e quindi arrivederci al prossimo anno”.

In programma per la particolare giornata una serie di visite tra le quali una alla Cantina del Mandrolisai dove l’enologo Giorgio Flore e la Presidente della Cantina hanno illustrato la produzione dell’omonimo vino.

A seguire i tanti presenti hanno visitato gli importanti siti nuragici del territorio di Sorgono potendo così ammirare le domus de janas, i menhir, i nuraghi e tutto il paesaggio viticolo.