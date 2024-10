Si sono conclusi i festeggiamenti in onore di Les Maries, le Marie, nella chiesa campestre nell'agro di Alghero.

Il Comitato Nostra Signora della Speranza, che da decenni si occupa dell'organizzazione, è soddisfatto per la partecipazione dei numerosi devoti e affezionati alla festa, che la mantengono sempre viva.

Ai festeggiamenti civili, iniziati lunedì 7, ha dato il via la gara “Los plats de la tradició Algueresa”, a cura dell'associazione culturale gastronomica Saber i Sabor. Il piatto vincitore è stato la "Palalla amb herba sana i vinagre", preparato dalla Sig.ra Giovanna Luigia Solinas. Sempre il 7, gli Amics de la Muralla hanno animato la serata con un repertorio di canzoni algheresi e non solo.

Gran pubblico anche per il giorno 8, con i festeggiamenti religiosi conclusi con la processione con la benedizione dei campi, accompagnata dalla banda musicale A. Dalerci.

La serata musicale, organizzata dalla Plataforma per la llengua, ha visto protagonista il felice connubio algherese-catalano con Angelo Maresca “Lo Barber”, Carles Belda e Marc Serrats, i Dos Pardalets.

La chiesetta sarà ancora aperta domenica 13, con la celebrazione che chiude la stagione estiva alle ore 18.00. L'appuntamento successivo è fissato per il 18 dicembre alle ore 16.00, giorno in cui si terrà una messa in onore di Nostra Signora della Speranza.

Il Comitato del 2015 ringrazia i numerosi collaboratori, associazioni e non solo, senza i quali le celebrazioni religiose e gli eventi civili non si sarebbero potuti svolgere.