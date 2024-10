Si è conclusa con grande successo la manifestazione dal titolo "Golfo Aranci a Fumetti", nel cuore del paese omonimo della Gallura, la prima manifestazione di genere in questa parte della regione, nata dalla collaborazione fra l'associazione Manzomix, organizzatrice dell'evento, e il Comune di Golfo Aranci.

L'obiettivo dell'evento, messo in atto attraverso un concorso, è stato quello di dare spazio e risalto agli autori esordienti amanti del fumetto.

Ospiti d'onore, quali i Maestri Pino Rinaldi, autore italiano di Twee Wan Poor e che può vantare lavori su Thor ed Hulk, David Lloyd co-autore del pluricelebrato V per vendetta, e il nostrano Manuelle Mureddu, che assieme alla artista internazionale Emanuela Lupacchino (X factor, Superman) hanno presentato di tavole originali comprensive dell'ultimo lavoro di Mureddu, Oi Mama, hanno dato maggior risalto alla manifestazione.

Il concorso, che fra i giurati ha avuto artisti come la nostra GioMo (singlemamma), Leonardo Valenti (Romanzo Criminale-la serie), Manuelle Mureddu e come Presidente il Maestro Rinaldi, ha avuto come vincitori :

1: posto Martina Naldi (con un premio di 500 euro)

2: posto Antonio Russo Tantaro (con un premio di 300 euro)

3: posto Antonio Polese (con un premio di 200 euro).

Il successo dell'evento ha portato, sia il comune di Golfo Aranci, l'Associazione Manzomix ed i collaboratori ( tra cui Giuseppe Nieddu) a voler realizzare anche una Manifestazione estiva.

Foto di Giulio Spanu