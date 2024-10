Si è chiuso con successo il secondo appuntamento della rassegna “Voci di Donna” organizzata dalla cooperativa Teatro e/o Musica.

Su palco del teatro Verdi di Sassari è andato in scena la compagnia diretta da Dario Carbonelli, con ospite la ballerina spagnola Cristina Benitez, è andato in scena uno spettacolo di Musica, interpretazione, danza, passione Andalusa, “cante” e “baile” l'energia del flamenco che ha conquistato il folto pubblico.

In un linguaggio intimo e privato che si esprime ritmicamente per oltre un'ora e mezzo i danzatori hanno proposto al pubblico vari palos (stili) del flamenco con un passaggio dalla forma più profonda (Seguiriya) a quella più leggera (Alegrias, Tango) per arrivare allo stile di provenienza latino americana (Guajira).

Acconto alla Benitez e a Carbonelli, sono saliti sul palco i le danzatrici Michela Mancini, Virginia Colella, Federica Lovisi Roca. Lo spettacolo è stato impreziosito dalla presenza della cantante Rosarillo e il chitarrista Riccardo Garcia Rubi. Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 18 ottobre con “Io, Emanuela”, con l’attrice Laura Mantovi e la regia di Sara Poli.