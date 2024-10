Ieri notte sulla spiaggia di Torregrande ad ascoltare J-Ax e Fedez insieme, e per di più accompagnati da una orchestra sinfonica di 30 elementi, erano davvero tantissimi. Secondo alcune stime circa cinquantamila spettatori.

Arrivati da tutta l'isola e anche dalla penisola per un evento, l'Hip Hop Tv Arena Festival, piatto forte della ottava edizione di Mondo Ichnusa, che non avrà repliche su altre piazze. Né questa estate e neanche la prossima, come hanno assicurato tra un brano e l'altro, i due rapper di punta dell'hip hop italiano.

A scatenare il pubblico, dopo le esibizioni dei vincitori del contest di Mondo Ichnusa, ci ha pensato subito Fedez. Mezz'ora tutta per lui per una sorta di blob che mescolando musica, testi e spezzoni di talk show da prima e seconda serata ha messo alla berlina vizi e malcostumi di protagonisti e comprimari della scena politica nazionale strappando applausi e ovazioni a scena aperta.

Ed è stato egli stesso a presentare il numero 1 della prima serata di Mondo Ichnusa. Per J-Ax un ingresso trionfale. Mezz'ora da solo anche per lui, con migliaia e migliaia di spettatori last minute, un po' per scelta perché era proprio lui che volevano sentire, un po' per necessità perché chi aveva atteso il buio per muoversi in direzione di Torregrande ha avuto difficoltà ad arrivare davanti al palco.

E poi l'evento annunciato e irripetibile, con i duetti a colpi di microfono di Fedez e J.Ax, che hanno rivisitato i pezzi forti del loro repertorio con la colonna sonora dell'Orchestra Filarmonica Italiana diretta dal maestro Daniele Porziani. Fan in delirio e anche giovani e giovanissimi che non avevano mai ascoltato dal vivo un'orchestra sinfonica hanno apprezzato. Mondo Ichnusa si conclude stasera con un altro big della musica italiana. Caparezza non sarà da meno di Fedez e J-Ax.

Per il ritorno in Sardegna dopo il concerto di Capodanno ad Alghero propone una edizione molto diversa del primo Museica, con una scenografia rinnovata e una scaletta che prevede anche una ampia scelta di brani dei vecchi album, compreso il suo primo grande successo, Fuori dal tunnel. E per il pubblico di Mondo Ichnusa sarà un'altra serata speciale.