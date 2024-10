Non ha deluso le attese la XII° edizione della “Sagra de s’antunna e sapori di primavera” a Norbello.

Un appuntamento che ha richiamato centinaia di visitatori provenienti da tutti l’Isola alla scoperta del ricco programma messo a punto dall’Associazione Turistica Pro loco, in collaborazione con l’Unione dei Comuni del Guilcer e il Comune di Norbello.

Tante le iniziatiche che si sono intrecciate nelle due giornate di festa e che hanno dato lustro all’intera manifestazione. Degustazioni dei piatti tipici a base di antunna, indiscusso protagonista della sagra, le spettacolari pariglie, la sfilata delle maschere tradizionali, i laboratori degli antichi mestieri, l’esposizione dei vini templari e tanto altro hanno affascinato e coinvolto turisti e visitatori.

Anche in questa edizione, gli organizzatori hanno confermato capacità e creatività nel proporre un mix attorno all’offerta gastronomica che ha rappresentato il cuore della manifestazione. Il tutto incorniciato da una bella giornata di sole.

“Sei mesi di costante impegno, la produzione di 160 chilogrammi di funghi e un grande lavoro di squadra ci hanno concesso di raggiungere un ottimo risultato e di promuovere nel migliore dei modi il nostro paese”, dice con soddisfazione la Pro loco.

Grande entusiasmo nelle parole del sindaco Matteo Manca che qualifica la sagra come un’importante attrattiva turistica che vede sempre più coinvolte le associazioni, le attività locali e in generale tutta la comunità: “E la dimostrazione che il ‘fare rete’ porta dei benefici indiscussi a tutti, un evento che di anno in anno si apre a un pubblico sempre più numeroso e soprattutto che mira a prospettive di qualità e all’incremento dell’afflusso turistico”.