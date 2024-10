Grande è stata la risposta di solidarietà che i cittadini borgaresi da questa mattina hanno prodotto dopo all’appello che in questi giorni l’Associazione Sant’Ignazio che raccoglie i borgaresi di origine sarda ha lanciato per la raccolta di fondi, vestiario e cibo a favore delle popolazioni della Sardegna e partita questa mattina dalle 10,00 fino a mezzogiorno con base di raccolta alcuni locali a Cascina Nuova.

E’ una bella prova d’affetto quella che i borgaresi stanno dimostrando ed è un fiume interrotto di persone che o a piedi o con i mezzi scaricano il materiale che viene poi selezionato dai volontari e volontarie dell’associazione guidati dalla giovane presidente Manuela Anedda.

“La raccolta – ci ricorda Anedda- prosegue anche lunedì sempre dalle 10,00 alle 12,00. Dobbiamo fare in fretta per arrivare a inviare già entro martedì il materiale debitamente inscatolato. La destinazione è il comune di Torpè in provincia di Nuoro dove abbiamo preso contatto con la parrocchia e dove verrà il materiale raccolto”. Ricordiamo che in questo paese l’acqua e il fango sono scesi scendono dalle paratie della diga e che è uno dei comuni della provincia di Nuoro maggiormente colpiti dall’alluvione in Sardegna.

L’acqua, scesa in grandissima quantità, ha superato il livello della diga portando via alberi e tronchi. Questo lago artificiale, costruito negli anni ’60, raccoglie l’acqua proviente da una vasta area. Non viene utilizzata per produrre energia ma a fini agricoli e di potabilizzazione.

Al mercato del sabato in via Ciriè altri due volontari tra cui Piero Cossu (nella foto) hanno raccolto i fondi con una improvvisata postazione. “Tanti sono i borgaresi che si avvicinano e che fanno un gesto di solidarietà e che hanno depositato un loro contributo. Siamo commossi”.La raccolta fondi continuerà anche domani domenica 24 durante il pranzo che l’associazione Sant’Ignazio aveva già organizzato a Torino qualche settimana molto prima della tragedia che si è abbattuta in Sardegna. Un grazie a tutti per il loro impegno e l’appello del Non Solo Contro è quello di continuare questa gara di solidarietà.