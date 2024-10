"E' andata splendidamente". Con questo entusiasmo Giovanna Busia, alla guida del Consorzio Bim Taloro dal 2011, commenta l'edizione 2016 del progetto Tonara Experience (LEGGI ARTICOLO DI PRESENTAZIONE).

La manifestazione, finanziata dal Bim e cofinanziata dalla Regione Sardegna, nasce dalla collaborazione tra Giffoni Exeperience, Giffoni Media Service, l'Impresa Sociale Nuovi Scenari, il Comune di Tonara e l’ENEL.

Protagonisti dell'evento, in scena a Tonara dal 17 al 19 marzo, i ragazzi delle scuole superiori dell'isola che hanno vissuto un'indimenticabile esperienza confrontandosi in idee ed intuizioni stimolate dall'appuntamento.

"Un appuntamento sempre più importante" constata Giovanna Busia "un progetto nato tra mille difficoltà che sono state via via superate così che si è riusciti a portare tutto a termine. In questo percorso abbiamo incontrato tante sensibilità come quella dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione Claudia Firino, che ha sposato il progetto e alla quale veramente faccio un appello: continuare con questa sensibilità attraverso uno strumento che la Regione ha e che è la Finanziaria. Eventi come questo hanno necessità di risorse, noi, dal canto nostro, abbiamo piantato dei semi per far nascere un polo regionale del cinema per gli adolescenti unico in Sardegna, anche come strumento educativo".

"Io iniziai la collaborazione col Giffonni già quando ero Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Fonni" racconta ancora la Busia "con la mia presidenza al Bim, nel 2011, abbiamo poi avviato il Movie Days al Centro Polivalente di Tonara, struttura che nasce nel ventre del Bim. L'evento è cresciuto ogni anno coinvolgendo tutti i giovani del territorio. La cos