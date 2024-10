Le maschere del carnevale tradizionale della Sardegna affolleranno le vie del centro storico di Sassari. L’appuntamento è per questo pomeriggio alle ore 17 in piazza Sant'Antonio, si proseguirà per Corso Vittorio Emanuele, Largo Cavallotti per concludere poi in Piazza d'Italia.

I protagonisti della sfilata saranno Sos Colonganos di Austis, i Mamuthones e Issohadores "Atzeni" di Mamoiada, i Murronarzos, Maimones e Intintos di Olzai, Su Bundhu di Orani, i Thurpos di Orotelli, i Boes e Merdules di Ottana, i Mamutzones di Samugheo e i Sonaggiaos e s'Urzu di Ortueri e la maschera dell'"Orso" del Gremio dei Macellai di Sassari. L'evento sarà presentato da Giuliano Marongiu.

"Il Carnevale: miti e riti", predisposto dal Comune di Sassari, è dunque incentrato sulla riscoperta e valorizzazione della cultura identitaria. La sfilata prenderà il via da piazza Sant'Antonio, per proseguire poi in Corso Vittorio Emanuele, quindi in Largo Cavallotti per concludersi in Piazza d'Italia.