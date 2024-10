La festività in onore alla Madonna dei Martiri è uno degli appuntamenti più attesi e vissuti dalla comunità di Fonni, dove già da questa sera alle ore 19, dopo la celebrazione del decenario per la Madonna dei Martiri, nel salone parrocchiale del convento, verrà presentato il libro “Gli ultimi sognano a colori” scritto da Padre Salvatore Murittu e Gianpaolo Cassitta.

Il Santuario della Vergine dei Martiri, con annesso convento dei francescani, è così intitolato perché accoglie un venerato simulacro della Vergine realizzato a Roma alla fine del ’600 con un impasto che si diceva ottenuto dalla frantumazione di ossa e reliquie di martiri. Il vasto complesso sorge nel cuore del paese in un ampio piazzale cinto da cumbessìas, rustici ricoveri per i pellegrini, che ospiterà dal 3 al 6 giugno tutti i festeggiamenti civili messi a punto dalla Leva 1980.

La proiezione su mega-schermo nel cortile del convento della finale di Champions League, Juventus-Real Madrid, anticiperà il concerto dei Tazenda sabato 3 giugno.

Domenica 4 giugno spazio al divertimento con lo spettacolo di cabaret di Pino e Gli anticorpi e Baz in programma alle ore 22.

Sabato 3 giugno, nel pomeriggio, saranno allestiti giochi e animazioni per bambini a cura del gruppo Baby Fun e domenica 4 giugno della Copp. Carpe Diem, cui seguirà la merenda offerta dalla Leva ’80.

Lunedi 5 giugno alle ore 18 il simulacro della Beata Vergine dei Martiri attraverserà le vie del paese più alto della Sardegna per la solenne processione, aperta dai Cavalieri de “s’Istangiartu” con la partecipazione dei gruppi in costume di Fonni, Orotelli, Usini, Ghilarza, Seneghe , il coro Montanaru e le prioresse di Desulo.

Alle ore 22 Sardegna Live in tour con SONOS, la festa di suoni e colori in piazza, presentata da Giuliano Marongiu, porterà in scena la serata folk che sarà trasmessa in diretta e che vedrà le esibizioni dei gruppi folk “Brathallos”, “S’Orrosa ‘e monte” e mini folk “Brathallos” di Fonni, “San Giorgio” di Usini, “Su Carruzzu” di Ghilarza e il gruppo folk di Orotelli. Ancora, i Tenores “Su Connottu” e “Santu Gristolu” di Fonni, “Santa Rughe” di Oniferi e “Vitzichesu” di Bitti.

I festeggiamenti di concluderanno martedi 6 giugno con la cena in piazza alle ore 20.30 e a seguire il concerto del gruppo musicale Triulas.