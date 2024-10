“Siamo pronti a proporre il nostro nome” a confermarlo i rappresentanti dei partiti che compongono il Grande Centro sardo che si sono riuniti ieri a Cagliari per discutere la situazione politica attuale a poche settimane dalla presentazione delle liste per le elezioni regionali.

Il primo dato emerso nel corso della riunione è che il Grande Centro è unito e continua a portare avanti quanto dichiarato in questi mesi: “Avevamo detto che prima di tutto sarebbe stato necessario definire il progetto e il programma e questo è stato fatto, anche grazie al nostro impulso e al nostro contributo di idee e di modello di sviluppo.”

“Ora bisogna scegliere subito il nome del candidato Presidente e la scelta deve essere assunta in Sardegna, senza aspettare la finanziaria nazionale, che poco o niente c’entra con le dinamiche e le esigenze della nostra isola. La decisione deve essere presa con pari dignità di tutte le forze politiche della coalizione. Il Grande Centro sardo, lo ricordiamo, ha un fortissimo radicamento nel territorio e non è assolutamente da meno rispetto alle varie sigle nazionali.”

Nel corso della riunione di ieri è stato individuato il nome del candidato che il Grande Centro proporrà agli altri partiti della coalizione. La persona designata ha accettato con riserva e ha assicurato che confermerà la disponibilità nei prossimi giorni.

Contestualmente verrà chiesto ai partiti che compongono il centro destra di convocare un incontro urgente di coalizione da fare non oltre il 27 dicembre prossimo. In quella sede verrà proposto il nome agli alleati per aprire il confronto con i sardi.