Compleanno numero 5 per l'Urban Trail, la manifestazione podistica diventata oramai "must" fra i runners di ogni età. Inserita nell'ambito degli eventi di Cagliari Capitale Europea dello Sport 2017, la corsa è pronta a illuminare i quattro quartieri del centro storico cagliaritano.

La via Santa Croce, novità assoluta rispetto alle quattro precedenti, è il luogo adibito per iniziare e concludere il tragitto di 10 km disegnati fra Castello, Marina, Stampace e Villanova. Giovani e meno giovani, podisti e amanti dello sport. Per tutti, considerando anche i 7 km della camminata, l'Urban Trail è una occasione unica per guardare con un altro occhio alcuni angoli di Cagliari come succede nelle corrispondenti manifestazioni notturne in Portogallo (Sintra, Lisbona, Porto), Francia (Lione) ed Italia nelle città di Bologna e Roma.

Nell'edizione 2016, il primo a tagliare il traguardo è stato Alberto Sulis precedendo Savio Murgia e Alessandro Pionca . Fra le donne, la prima è stata Giuseppina Cauli seguita da Carrucciu Monica e Sgaravato Valentina.

Come nelle passate edizioni anche quest’anno a tutti i partecipanti sarà dato in dotazione un faretto ed una t-shirt colorata con bande fosforescenti, per dare una maggiore illuminazione al percorso e creare simpatici effetti coreografici nel centro città.

L'appuntamento è per sabato 7 ottobre in via Santa Croce, dove dalle 11 alle 18 ci sarà la consegna dei pacchi gara. Start previsto alle 21:30 (21:35 per la camminata).

Ci si può iscrivere compilando il modulo d’iscrizione on-line sul sito www.urbantrailrun.it ed effettuando il pagamento secondo la procedura prevista. In alternativa, recandosi presso l’esercizio commerciale Deriu Sport, Su Planu - Selargius e presso l'istituto Wall Street English (di recente apertura) in viale Regina Margherita 30 a Cagliari.