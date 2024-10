E' tutto pronto a Santu Lussurgiu per il carnevale 2016.

Ad aprire la festa, il 29 gennaio, sarà l'associazione AIDOS con Populos et cuncordos giunta alla sua 6^ edizione.

Per l'occasione, nella Chiesa Parrocchiale verrà presentato e accolto l'unico coro non sardo proveniente dal Trentino che si esibirà poi, insieme agli altri cori ospiti, nel corso della seconda manifestazione organizzata dall'associazione, Cantigos in Carrela, prevista per il 30 gennaio. In tale data i cori ospiti, da quelli tradizionalmente parte integrante della rassegna e provenienti da Tempio, Pozzomaggiore, Muros e Florinas a quelli invitati per questa edizione e provenienti da Mamoiada, Silanus e Scano di Montiferro, si alterneranno nelle loro esibizioni in piazze e angoli suggestivi del bel centro storico lussurgese.

Il 31 gennaio l'Associazione cavalieri Sa Carrela 'e Nanti organizza le prove per la manifestazione equestre lussurgese più conosciuta sia in Sardegna che oltre mare, Sa Carrela 'e Nanti, fissata per il 7, 8 e 9 febbraio. La corsa, ampiamente descritta in testi storici già dalla prima metà dell '800, consiste in una corsa a pariglie sfrenata in una stretta e tortuosa via del centro storico.

I cavalieri vestiti con maschere carnevalesche colorate, costumi sardi o vestiti medievali fanno sfoggio di bei cavalli, bel portamento e abilità nel cavalcare. Il pubblico, assiepato nei balconi, finestre, piazzette e slarghi, o negli usci delle case possono godere della manifestazione e assaporare gli ottimi dolci tradizionali e un buon bicchiere di vino.

La tradizionale corsa è così radicata nelle tradizioni lussurgesi che la Pro loco, ormai da oltre 10 anni, organizza Sa carrela dei bambini,quest'anno programmata per il 6 febbraio, cui partecipano numerosi bambini imitando gli adulti sui loro cavallini di ferula.

Per completare gli eventi per i bambini, il 4 febbraio le scuole locali con la Pro Loco organizzano una sfilata in maschera per le strade del centro storico, inoltre nei pomeriggi del 4 e 6 febbraio gli animatori dell'oratorio predispongono i balli in maschera con l'angolo trucco bimbi.

A corollario delle manifestazioni più importanti 3 eventi importanti:

- nei giorni 7, 8, 9 febbraio in Via Sa Nughe l'Amministrazione comunale predisporrà gli spazi per l'esposizione di prodotti tipici e artigianali locali e provenienti da tutte le parti dell'isola

- nei giorni 30, 31 gennaio e 7, 8, e 9 febbraio presso Il Centro di Cultura Popolare verrà aperto il Museo della Tecnologia contadina.

- nei giorni 30, 31 gennaio e 7, 8, e 9 febbraio la Pro Loco esporrà nella propria sede la collezione dei manifesti de Sa Carrela 'e Nanti dal 1970 ai giorni nostri