Massimo Cellino ancora una volta stupisce tutti. Sarà infatti il presidente del Cagliari Calcio a donare il palco sul quale salirà Papa Francesco in occasione del suo pellegrinaggio in Sardegna, previsto per il 22 settembre. Cellino si è reso disponibile per fronteggiare le spese di realizzazione del palco che verrà montato davanti alla Basilica di Bonaria, a Cagliari.