Parata di Vip per la diciottesima edizione del Grand Prix Corallo, premio ideato dal giornalista Nicola Nieddu e organizzato dalla Asd Valverde del presidente Costantino Marcias in collaborazione con Comune di Alghero, Fondazione Alghero,Agenzia Valverde e con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport nell’ambito del progetto Oikoumente Mediterranean Fair Play reconciliation.

L'appuntamento per l'attesissimo evento è per sabato 7 luglio nel mega palco allestito sulla Banchina Dogana nel porto di Alghero, con inizio alle ore 21.

Personaggi popolari della televisione, del cinema, della musica, dello sport, della cultura e del giornalismo riceveranno il ramo di corallo simbolo della città di Alghero.

Premiati 2018:

Premio Letteratura a Gianrico Carofiglio; Premio Sport a Cosimo Sibilia ( Vice Presidente FIGC e presidente LND ); Premio Giornalismo a Seven di Sky Tg24; Premio Radio a Radio RAI; Premio Cinema Fiction a Ramon Ibarra ( Raimundo del Segreto – Canale 5 ); Premio Catalunya a Montse Alcoverro ( Ursula in Una Vita – Canale 5 ); Premio alla Carriera per Piero Marras; Premio Speciale a Vittorio Gazale protagonista, insieme a Piero Marras, del progetto Storie Liberate; Premio Musica a Belen Thomas; Premio per il Sociale al progetto Vita da aMare; Premio Vanni Sanna ad Alessandro Frau; Premio Fair Play ad Alessio Ambu.

Nel corso della serata sarà consegnato anche il Premio Tv intolato alla memoria di Daniele Piombi, amico di Alghero, che del Grand Prix Corallo è stato l'ispiratore e il conduttore per le prime dieci edizioni. Il vincitore del “Premio Speciale Daniele Piombi” sarà svelato, a sorpresa, la sera del 7 luglio. Il gioiello, una collana di corallo realizzata dagli artigiani della Corallina, quest'anno andrà alla showgirl e attrice Nathalie Caldonazzo, protagonista di tante trasmissioni televisive di successo, ma anche cinema e teatro.

A presentare l'evento Claudio Lippi, uno dei conduttori storici della televisione italiana, insieme al giornalista Nicola Nieddu. La direzione artistica e stampa è curata dal giornalista Toto Torri.

Tra gli ospiti il cantautore Donato Santoianni e il trombettista Giuseppe Manca.

Confermata anche quest'anno la collaborazione, tra gli altri, con Parco di Porto Conte, Delta Coop,Mirtò e Maracaibo. Il palcoscenico sarà allestito con la kosmosfera di Nicola Mancini che sarà caratterizzata da un imponente service audio-luci e un grande ledwall.

Per i premiati, oltre il ramo di corallo, anche un omaggio enogastronomico con una bottiglia di Bottega Gold, uno dei prodotti italiani più conosciuti ed apprezzati al mondo, e una confezione con la famosa, nonché preziosa, bottarga di tonno e muggine della Botarfish di Alghero.

A decretare i vincitori è una giuria autorevole, formata da giornalisti e produttori televisivi e cinematografici, capeggiata dal presidente Ettore Nuara, già caporedattore di Tv Sorrisi e Canzoni e Ciak. I biglietti per assistere all'evento si possono prenotare, sin da subito, presso l'Agenzia Valverde in via G. Galilei 2 ad Alghero, verrà richiesto un'offerta che sarà devoluta in beneficenza.