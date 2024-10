Grande attesa ad Austis per la sfilata in maschera di domenica 7 febbraio, organizzata dal comitato “Carrasegare Austesu” in collaborazione con il Comune.

L’appuntamento è fissato alle ore 14:30 in Via Roma, dove tutti i partecipanti si ritroveranno per dare inizio alla festa.

Divertimento, creatività e musica sono le parole che movimenteranno la giornata. L’invito a partecipare è rivolto a tutti, dai più piccoli ai più grandi.

Carri e maschere a piedi, dalle alle ore 15:00, sfileranno per le vie del paese: partendo da Via Roma continueranno in Via Vittorio Emanuele, Via Mazzini, Via Vespucci, Via Angioi, Via Trieste, Via Marcalai, Via Roma e Via Vittorio Emanuele, per poi concludersi in Piazza Corroga, dove alle ore 18:30 avrà luogo la pentolaccia e saranno offerte zeppole per tutti.

Animeranno la serata Fabio Onnis, Roberto e Silvano Fadda.