Torna a Benetutti il grande appuntamento con la Pentolaccia a Cavallo, giunta alla sua 12esima edizione. Un programma ricco di appuntamenti nella giornata di sabato 18 febbraio, che animerà le vie del paese sin dalla mattina. L’evento, organizzato dall’Associazione Ippica benetuttese col patrocinio del Comune di Benetutti, dell’assessorato al Turismo e della Regione Sardegna, prevede la partecipazione di 40 pariglie e 120 cavalli, con l’ormai consueta esibizione di Sbandieratori e Musici, Figuranti e maschere della tradizione carnevalesca sarda.

Quest’anno la corsa a cavallo verrà preceduta da una più ampia serie di appuntamenti, a partire dalle 10 con l’evento “In Sos Pese de Su Nuraghe”, dove appunto, ai piedi del Nuraghe S’Aspru, si esibirà il Coro Polifonico “Sos Cantores de Benetutti”. Alle 11 “Ballende e Cantende”, la sfilata delle maschere tradizionali della Sardegna; protagoniste Sos Merdules Bezzos di Ottana, Mamutzones Antigos di Samugheo, Bois Fuijannamorti di Escalaplano e S’Iscusorzu di Teti, che attraverseranno lo stesso percorso dedicato alla Pentolaccia. Gli eventi mattutini terminano alle 12.30 con la rassegna dei cori “Sos Cantores de Benetutti” e il Coro polifonico di Mores.

La pausa pranzo sarà all’insegna dell’enogastronomia, con l’allestimento di alcuni punti ristoro da parte delle varie associazioni, nei quali sarà possibile gustare alcuni dei piatti tipici della tradizione benetuttese. Nel primo pomeriggio, alle 14.30, il grande appuntamento con la Pentolaccia: prima dell'entrata in scena dei 40 gruppi a cavallo la sfilata verrà inaugurata dai Musici Sbandieratori e dai Figuranti Quartiere Fontana Iglesias. Al termine della corsa a cavallo la serata si chiuderà con lo spettacolo pirotecnico.

La graduale crescita, anno dopo anno, della manifestazione, evidenzia come la Pentolaccia benetuttese si stia imponendo come uno dei punti di riferimento del Carnevale isolano. Una crescita che, racconta a Sardegna Live l’organizzatore e presidente dell’Associazione Ippica Carlo Dessena, “è frutto di un duro lavoro”. “Quest’anno – spiega – grazie ai contributi regionali abbiamo avuto la possibilità di allestire un più folto programma. Dopo i due anni di stop da Covid e le difficoltà nell’organizzazione dell’ultima edizione, abbiamo avuto tutto il tempo per programmare nel dettaglio l’evento, riuscendo a riempire la giornata”.

“Abbiamo cercato di ovviare alla criticità evidenziate negli anni passati”, spiega il presidente dell’associazione, sottolineando come le critiche, quando costruttive, siano state “motivo di crescita e opportunità di miglioramento”. Proprio questo tipo di atteggiamento ha portato la Pentolaccia a confermarsi sino a diventare un imperdibile appuntamento, non solo per la comunità benetuttese, che in trepidante attesa accompagna l'arrivo del sabato di Carnevale in un clima di grande festa: “Il coinvolgimento del paese è totale – racconta Carlo Dessena –. Anche chi, per motivi di lavoro o di studio, vive lontano da Benetutti, annualmente non manca di fare ritorno a casa per assistere alla manifestazione”.

A Benetutti, assicura il presidente dell’Associazione Ippica, è già “febbre da Pentolaccia”. A 48 ore dal grande evento sono attesi nel piccolo centro del Goceano appassionati da tutta la Sardegna. Un appuntamento immancabile che, presentato da Giuliano Marongiu, verrà trasmesso sulla pagina Facebook di Sardegna Live.