Un evento per promuovere la tutela degli ecosistemi lagunari. E' questo lo spirito della gara di pesca al granchio blu organizzata sabato 23 settembre, alle 17, a Posada in prossimità dell'ex Peschiera. A proporre l'appuntamento è il Parco di Tepilora con le Associazioni di pesca sportiva dilettantistica di Posada e Torpè e in collaborazione con i quattro Ceas dell'area protetta.

L'appuntamento prevede un massimo di 30 partecipanti che potranno iscriversi gratuitamente (contattando Giacomo Sanna dell'Apsd Posada al 3495922346 e Francesco Flores dell'Apsd Torpè al 3296020774).

La gara si terrà dalle 17.30 alle 19.30. Alle ore 20 si effettuerà la pesatura del pescato e la premiazione dei vincitori. Alle 20.30 entrerà in scena lo chef Enzo Borgese, che presenterà il granchio blu a tavola. Alle 21, infine, i saluti finali e un buffet per i partecipanti.

"L'idea di promuovere una gara di pesca è nata nel confrontarci con i cittadini del territorio che segnalavano una presenza sempre più invasiva del Granchio blu, specie aliena che nel giro di pochi anni ha letteralmente invaso le zone umide della nostra area protetta, così come tante altre realtà lagunari e costiere della Sardegna e della Penisola", ha detto come riportato dall'Ansa la direttrice del Parco di Tepilora, Marianna Mossa.

"Promuovere una simile iniziativa - aggiunge - ha un doppio valore: quello civico e quello ambientale. Da un lato si creano, infatti, momenti importanti di socialità e dall'altro si interviene per tutelare e difendere i nostri ecosistemi e la biodiversità, che con l'arrivo di numerose specie aliene sono spesso messi a rischio".