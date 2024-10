Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha ricevuto il segretario del Pd Matteo Renzi, il quale sciogliendo la riserva ha accettato di formare il nuovo governo sottoponendo al presidente della Repubblica la composizione del nuovo gabinetto.

Ecco i nuovi Ministri:

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Graziano Delrio,

ministro dell'Interno Angelino Alfano,

ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Giuliano Poletti,

ministro dell'Istruzione Stefania Giannini,

ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi,

ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan,

ministro della Salute Beatrice Lorenzin,

ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina,

ministro della Difesa Roberta Pinotti,

ministro degli Affari regionali Maria Carmela Lanzetta,

ministro per i Beni culturali e per il Turismo Dario Franceschini,

ministro della Giustizia Andrea Orlando,

ministro degli Esteri, Federica Mogherini,

ministro delle Riforme e dei Rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi,

ministro per lo Sviluppo Economico Federica Guidi,

ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti,

ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione Marianna Madia.

"Per la prima volta l'Italia ha un governo composto per meta' da donne, fatto da 16 persone. Abbiamo visto che solo un De Gasperi tre aveva 15 ministeri. Ma non e' una competizione, nessuno si puo' paragonare". Cosi' Matteo Renzi al Quirinale.