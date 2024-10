Un'ora e dieci di discorso, 14 applausi e un'accoglienza dell'aula a dir poco tiepida. Questo il riassunto del discorso di insediamento del neopremier Matteo Renzi. Discorso su cui Senato e Camera dovranno votare la fiducia.

Gli unici due momenti in cui il presidente del Consiglio ha ricevuto un'applauso sonoro è stato quando, ironia della sorte, ha speso parole di apprezzamento per Enrico Letta e quando ha promesso "assoluto impegno del governo" per portare a casa i due marò.

Da segnalare il botta e risposta tra Renzi e i senatori del Movimento 5Stelle "in difficolà con la base - ha spiegato il premier toscano - non è facile stare in un partito dove c'è il capo che vi dice 'io non sono democratico'". Forte malumore, tra le fila del centrosinistra, invece, quando il presidente del Consiglio ha accennato alla crisi economica, parlando di "numeri da tracollo".

Ancora applausi sul ruolo dei dirigenti pubblici, che Renzi vorrebbe "a tempo" e sulla trasparenza delle spese della P.A. Alla fine però l'aula di palazzo Madama ha salutato Renzi con un lungo applauso, forse apprezzando di più l'ex sindaco di Firenze quando con ardore è andato a braccio e ha ribadito: "Noi non abbiamo paura di andare alle elezioni.

Lo abbiamo dimostrato anche in Sardegna dove le previsioni non erano a nostro favore".