Una dimensione tenebrosa e stregata. tra movenze e volteggi, suggestioni dark, luci e atmosfere da brivido per “Gothica”, l’ultimo appuntamento di Primavera a Teatro andato in scena giovedì scorso al Civico di Sassari.

Un successo per lo spettacolo della Compagnia Estemporada che ha chiuso l’ottava edizione della rassegna diretta artisticamente da Livia Lepri, che in queste settimane ha portato a Sassari gli spettacoli della compagnia Asmed da Cagliari, di Versiliadanza da Firenze e della E.sperimenti Dance Company da Roma. Nel frattempo, la compagnia sassarese Estemporada è già volata al Teatro Cantiere Florida di Firenze per partecipare all’Estate Fiorentina con lo spettacolo “Riflessi”.

Protagoniste dell’ultimo spettacolo le allieve del corso di avviamento per danzatori. L’idea di Estemporada era quella di sperimentare attraverso il movimento e il linguaggio della danza le connotazioni più moderne del termine “gotico”. Quelle ampiamente collaudate nel cinema e nella letteratura horror, il cui richiamo è spesso collegato all'oscuro e all’ultraterreno.