Questa mattina, a Gonnosfanadiga, i carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Villacidro hanno denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria Silvio Floris, allevatore 32enne del luogo, per il reato di ricettazione.

Alle prime luci dell'alba i militari, unitamente ad i colleghi della Stazione di Gonnosfanadiga e dei Cacciatori di Sardegna, con l'ausilio di un'unità cinofila per la ricerca di armi ed esplosivi, hanno proceduto alla perquisizione dell'abitazione dell'uomo, sita in località "Sibiri", dove avrebbero rinvenuto un fucile tipo "doppietta sovrapposta", risultato provento di un furto perpetrato in un'abitazione nel Comune di Arborea, nel 2015.

All'uomo, detentore di un regolare porto d'arma ad uso caccia, sono state ritirate a scopo cautelare le armi detenute legalmente, in attesa dei provvedimenti di revoca che le autorità amministrative competenti intenderanno adottare. I carabinieri continuano ad indagare sull'uso che l'uomo voleva fare dell'arma.

