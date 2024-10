I Carabinieri di Gonnosfanadiga hanno denunciato in stato di libertà, presso il Tribunale di Cagliari, un disoccupato 54enne del posto.

L'uomo sarebbe entrato nella cabina elettorale allestita in piazza Vittorio Emanuele, e avrebbe scattato una foto col telefono alla tessera elettorale sulla quale aveva appena espresso la propria scelta di voto.

Il presidente del seggio, udito il click, e abile nel comprendere quanto potesse essere accaduto, ha fatto intervenire la forza pubblica in vigilanza al seggio.

L’uomo non ha opposto alcuna resistenza e ha mostrato la foto realizzata, ammettendo di aver compiuto l'azione illecita, ma non fornendo indicazioni sulle finalità per le quali tale immagine fosse stata immortalata.